Американский боксер Флойд Мейвезер обручился со своей девушкой-стриптизершей Анной Монро.

Анна в своем Instagram показала подписчикам кольцо с огромным бриллиантом. Пара обручилась на выходных, прежде чем сообщить семье. Эту новость они рассказали родственникам и друзьям по FaceTime.

Флойд встречался с Анной в течение нескольких месяцев, прежде чем они объявили о своих отношениях в канун нового года.

Мейвезер сначала был раздражен тем, что новости об их помолвке быстро разошлись по всему миру. 43-летний боксер хотел сохранить это в тайне. Пара даже успела поссориться по этому поводу, но вскоре они помирились.

У семьи и друзей Монро были опасения по поводу ее отношений с Флойдом. Но Анна заявила, что она уже взрослая и сама будет принимать решение такого рода. Также она добавила, что хочет родить ребенка от Флойда в этом году.

В октябре 2018 года Анна делилась фотографиями, на которых они с Флойдом вместе отдыхают в Афинах (Греция). Также пара ранее публиковала фотографии из тех же мест в одно и то же время. Фото были сделаны в Париже, Абу-Даби, курорте Голубая лагуна в Исландии, Санторини и Амстердаме.

Знакомство Флойда Мейвезера и Анны Монро

Пара познакомилась в Girl Collection — стриптиз клуб, который принадлежит Мейвезеру. Монро подала заявку на работу в клубе, но ей было отказано.

После чего Анна прошла мимо Флойда в коридоре на выход. На следующий день ее попросили вернуться. Непобедимый боксер организовал девушке романтический ужин — прежде, чем он сказал, что Монро теперь его главная фаворитка.

Источник: Daily Mail

Фото: Анна Монро