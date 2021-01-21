Украинская певица MamaRika вместе со своим мужем, стенд-ап комиком Сергеем Середой, решила сменить обстановку и переехать жить в Одессу.

Супруги утверждают, что они устали от шумной столицы, им хочется больше покоя и вдохновения.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором позирует на фоне моря. Певица отметила, что на этой фотографии она очень счастлива, ведь находится в Одессе.

— Вообще, радость всегда переполняет меня, когда мы приезжаем в гости к этому прекрасному городу. Сперва делаешь глубокий вдох йодированного воздуха, который значительно отличается от того, чем мы дышим здесь в Киеве. Потом ты видишь улыбки людей, у которых, кажется, все и всегда хорошо. Ну и когда ногами прикасаешься к морской воде, здесь ты окончательно сдаешься и включаешь режим — кайф, — поделилась певица.

MamaRika утверждает, что она вообще не сомневается в своем выборе, ведь имеет достаточно причин для переезда.

— Я люблю тебя, Одесса-мама! И пусть это звучит слишком поэтично, но жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на то, что тебя не радует. А здесь мы будем жить полной грудью! — рассказывает звезда.

Певица пообещала детальнее делиться с подписчиками подробностями их переезда в следующих сториз и постах.

Ани Лорак прилетела в Киев

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас проживает в России, вернулась в Украину.

Лорак поделилась серией фотографий, на которых гуляет по Киеву. Артистка позирует возле Пассажа на фоне брендовых магазинов.

Фото: mamarika_official