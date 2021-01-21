Даша Квиткова рассказала как узнала о беременности

Блогер Даша Квиткова вместе со своим мужем Никитой Добрыниным ожидает рождения первенца.

Победительница шоу Холостяк 9 рассказала на своей странице в Instagram, как они с мужем узнали о беременности.

— Мы подошли к этому вопросу серьезно. Я стала посещать всех врачей и закрывать вопросы, которые меня тревожили. Во время беременности многие болячки, на которые мы закрываем глаза, обостряются, — поделилась Квиткова.

Звездная пара очень сильно хотела ребенка и относилась к этому вопросу фанатично. Покупая по десять штук тестов за раз, влюбленные так и не дождались положительного результата.

— Я выдохнула и решила отпустить эту ситуацию. В этот период мы уехали с друзьями во Львов, чтобы немного отвлечься. Уже тогда я была беременна, но не знала об этом, — рассказала Даша.

Позже девушке приснился сон, где она сделала два теста, которые показали положительный результат. Утром она не обратила внимания на сновидение, но рассказала о нем мужу.

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После влюбленные отправились с друзьями в Черновцы, где девушку постоянно тошнило.

— По приезду в Киев мне было все так же плохо и я решила сделать тест. Вечером делаю первый — позитивный, утром делаю второй — позитивный. Стою в ванной и рыдаю от счастья, — призналась Квиткова.

Блогер не поверила своим глазам и отправилась в клинику сдавать кровь. Анализы показали положительный результат.

— Планировала рассказать Никите в особый момент, но не выдержала. Пока он смотрел какой-то сериал, я вручила ему два теста. Скажу честно, плакали оба. И до сих пор не можем поверить, что во мне растет маленький человек, — рассказала Даша.

Известно, что девушка находится на четвертом месяце беременности. В своем микроблоге Квиткова поделилась с подписчиками моментами беременности до того, как это стало всеобщей информацией.











































Плакали оба: Квиткова рассказала о желанной беременности / 11 фотографий

Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу

12 августа состоялась свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой — победительницы шоу Холостяк 9.

Пара расписалась еще в мае, однако, из-за карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, само празднование пришлось перенести.

Торжество состоялось на берегу Днепра в одной из самых красивых локаций Киева Perfect Place.

Фото: Daria Kvitkova