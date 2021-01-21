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Олександра Ватаманюк |

Естественность и сексуальность: новое фото Боярской в купальнике

Известные российские актеры-супруги, Елизавета Боярская и Максим Матвеев, вместе с сыновьями отправились отдыхать к океану. Где именно они проводят отпуск, актеры не рассказывают. Но поклонники предполагают, что пара выбрала курорт на Мальдивских островах.

Єлизавета Боярська

В своем Instagram Елизавета опубликовала фотографию в бикини и призналась, что их отдых подходит к концу.

— Так, в воскресенье Карамазовы, в воскресенье Карамазовы, Карамазовы в воскресенье. Вы серьезно? – подписала фото артистка, намекая на то, что уже к выходным она вернется домой и ее ждет спектакль.

Поклонники в комментариях пишут, как прекрасно выглядит актриса в бикини. Также подписчики подчеркивают, что без макияжа и укладки Елизавета выглядит расслабленной и особенно естественной.

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Супруги постят фотографии с отпуска и также делятся смешными историями своих детей. Пара воспитывает двух сыновей — Андрея и Гришу.

Перед отпуском 38-летний Матвеев радикально сменил стиль. Максим очень коротко постригся и покрасил волосы в розовый цвет. Актер поделился своим результатом в Instagram.

 — Пора на отдых… Очевидно – пора, — иронично подписал актер свою фотографию.

Мария Ефросинина пародирует отпуски украинских звезд

Телеведущая Маша Ефросинина в своем Instagram сняла видео-ролики, в которых посмеялась над отдыхом Оли Поляковой и Насти Каменских. Мария пародировала видео звезд с морских курортов в украинских заснеженных реалиях.

Ефросинина одна из немногих украинских звезд, которая во время пандемии отказалась от отпуска за рубежом.

Фото: Максим МатвеевЕлизавета Боярская

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