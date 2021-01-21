19-летняя внучка Софии Ротару поделилась редкими снимками с возлюбленным в своем Instagram.

Избранником Софии Евдокименко стал 31-летний миллионер Денис Жаданов — бизнесмен и вице-президент IT-компании Readdle.

О личной жизни девушка практически ничего не рассказывает. Опубликованная серия фото c молодым человеком стала неожиданностью для многих подписчиков.

— Все, что тебе нужно — это…, — подписала кадры София.

Об отношениях Евдокименко и Жаданова стало известно осенью прошлого года, тогда в общественности заговорили о возможной скорой свадьбе пары.

Стоит отметить, что София Ротару считает внучку слишком юной для замужества.

Ротару поделилась фотографиями с семейного торжества

Украинская певица София Ротару поделилась серией снимков с празднования дня рождения своего сына Руслана Евдокименко.

На фото можно увидеть большую семью 73-летней артистки.

В комментариях поклонники были потрясены великолепным внешним видом певицы.

Фото: SOFIA EVE