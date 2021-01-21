20 января состоялось историческое событие в жизни США — инаугурация 46-го президента Джо Байдена.

Большинство мировых звезд публично поддержали нового главу государства, а также первую женщину вице-президента Камалу Харрис. Знаменитости уверены, что это начало нового счастливого этапа жизни в их стране.

Факты ICTV подготовили для вас подборку звездных постов с поздравлениями Джо Байдена.

— Такой эмоциональный день. День надежды для Америки! Президент Байден и вице-президент Харрис! — написала модель.

Модель Кортни Кардашян

— Сегодня мы поздравляем нашу первую женщину вице-президента и 144-х женщин, избранных в Конгресс, что на 50% больше, чем десять лет назад. Сегодня речь идет не о политике или политических партиях, а о расширении прав и возможностей женщин, о разрушении этого стеклянного потолка и о мощной поддержке женщин. Мы носим белое. В знак солидарности с этими невероятными создателями изменений, многие из них первые, но вместе мы сделаем так, чтобы они не были последними. Дети никогда не будут знать о мире, в котором женщина не была вице-президентом, — высказалась Кортни.

Актриса Риз Уизерспун

— Мы свидетели такого невероятного момента! Меня поразило, когда появилось так много бывших президентов и первых леди, которые поздравили наших новых лидеров Джо Байдена и Камалу Харрис на самых высоких постах. Хотя разделение в нашей стране до сих пор болезненно реальное, я уверенна, что это момент преданности друг другу. Обязательства снова стать Соединенными Штатами. Сегодня я чувствую надежду на будущее нашей великой нации, — написала звезда.

Актриса Ева Лонгория

— Сегодня мы творим историю! Сегодня мы чествуем таких лидеров как президента Джо Байдена и нашу первую госпожу вице-президента Камалу Харрис. Сегодня только начало, — утверждает звезда.

Мишель Обама

— Джо Байден и Камала Харрис — те лидеры, которых заслуживает наша страна, — порядочные, трудолюбивые люди, которые отражают лучшие из наших ценностей. Больше всего они руководствуются состраданием, честностью и готовностью ставить потребности нашей страны выше своих собственных. Они полны решимости, чтобы сделать жизнь всех американцев лучшим, и я знаю, что они вернут нам стабильность, которой катастрофически не хватало во время разрушительной пандемии, — написала Мишель.

Дженнифер Лопес выступила на инаугурации Байдена

На официальной части инагурации спели известные американские певицы Леди Гага и Дженнифер Лопес.

Леди Гага исполнила национальный гимн США. Известно, что звезда поддерживала Джо Байдена и радовалась, когда ее фаворита избрали президентом.

Певица Дженнифер Лопес исполнила спокойную песню, посвященную Америке. Последний раз эта песня звучала во время инаугурации Барака Обамы.