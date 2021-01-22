22 января отмечается важный государственный праздник — День Соборности Украины.

Крымско-татарская певица Джамала публично поздравила всех украинцев с праздником единства. На своей странице в Instagram звезда поделилась фото, на котором она в вышитом белом костюме гуляет по улицам Киева.

Певица призывает всех украинцев присоединиться к интерактивной акции Цепь Соборности, которая соединяет Киев и Симферополь.

— В 2021 году из-за новых реалий мы не сможем традиционно взять друг друга за руки. Но традиции должны жить! Поэтому в этом году состоится первая в истории виртуальная Цепь Соборности между Киевом и Симферополем! Она соединит всех украинцев, независимо от расстояния и физической возможности присутствовать, — пишет Джамала.

Онлайн-цепь формируется из аватарок участников, одна за другой они выстраиваются на карте по маршруту протяженностью 1058 км. Чтобы присоединиться к Цепи Соборности следует авторизоваться на сайте акции через соцсети.

— Помните, для единства нет ограничений и расстояние не имеет значения. Как и тридцать один год назад, когда украинцы построили одну из крупнейших живых цепей в истории — Украинскую волну. Тогда более миллиона человек вышли между Киевом и Ивано-Франковском! А сегодня будем вместе виртуально. Ведь все мы стремимся быть вместе в одной соборной Украине, — утверждает певица.

Для Джамалы тема единства и патриотизма очень близка, ведь события в Крыму заставили ее вместе с семьей покинуть родной полуостров и перебраться в Киев.

Также к поздравлениям присоединилась Первая леди Украины Елена Зеленская.

— 22 января — день единства и неделимости нашего народа. С Днем Соборности, украинцы! — написала Елена.

Как украинские звезды отпраздновали Крещение

Ежегодно 19 января украинцы отмечали Крещение Господне. Из-за сильных морозов многие звезды отказались нырнуть в прорубь. Однако нашлись настоящие смельчаки, которые не побоялись ледяной воды в день Крещения.

В материале Фактов ICTV читайте подробнее о том, как ныряли в прорубь певцы Tayana и Виктор Павлик, телеведущая Солоха и участник шоу Холостяк Иракли Макацария.