Михаил Заливако — что постит в Instagram герой Холостяк 11 сезон (ФОТО)

Телеканал СТБ анонсировал выход нового сезона реалити-шоу Холостяк. 11 сезон должен выйти 5 марта 2021 года, а съемочный процесс уже начался.
Главным героем проекта стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.
Мужчина рассказал, что занимается спортом, любит экстрим и горы. В прошлом году совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.
Что постит в Instagram главный герой проекта Холостяк
У Михаила в профиле немало фотографий из походов в горы.
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Также на его странице можно найти много фото с милыми животными.
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Любит холостяк поститься и различные картинки с шутками.
Холостяк 11
Герой проекта Холостяк Михаил Заливако отметил, что на шоу он обязательно найдет девушку, которая станет ему родным человеком и с которой он начнет совместную жизнь.
Михаил признался, что на проект Холостяк он пришел за настоящей любовью.