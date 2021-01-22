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Анастасія Дячкіна |

Горы, животные и шутки: что постит в Instagram герой Холостяка 11 Михаил Заливако

Телеканал СТБ анонсировал выход нового сезона реалити-шоу Холостяк. 11 сезон должен выйти 5 марта 2021 года, а съемочный процесс уже начался.

Горы, животные и шутки: что постит в Instagram герой Холостяка 11 Михаил Заливако

Главным героем проекта стал 31-летний бизнесмен из Харькова, основатель логистической компании Михаил Заливако.

Мужчина рассказал, что занимается спортом, любит экстрим и горы. В прошлом году совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

Что постит в Instagram главный герой проекта Холостяк

У Михаила в профиле немало фотографий из походов в горы.

 

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Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)

 

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Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)


Также на его странице можно найти много фото с милыми животными.

 

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Допис, поширений Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Любит холостяк поститься и различные картинки с шутками.

Михаил Заливако — что постит в Instagram герой Холостяк 11 сезон (ФОТО)

Холостяк 11

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Герой проекта Холостяк Михаил Заливако отметил, что на шоу он обязательно найдет девушку, которая станет ему родным человеком и с которой он начнет совместную жизнь.

Михаил признался, что на проект Холостяк он пришел за настоящей любовью.

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