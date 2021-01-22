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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Євгенія Шапоренко |

История о феях с рейтингом 18+: Netflix показал сериал Судьба: Сага Винкс

Стирминговый сервис Netflix презентовал первый сезон сериала Клуб Винкс, который является адаптацией одноименного мультсериала. Интересно, что сериал вышел под рейтингом 18+.

История о феях с рейтингом 18+: Netflix показал сериал Судьба: Сага Винкс

В нем рассказывается история о феях, которые приходят на обучение в магическую школу. Главным героиням сериала предстоит узнать о своих способностях, а также столкнуться с многими тайнами.

В центре сюжета некая жуткая угроза, которая грозит настоящей войной в мире магии.

На Rotten Tomatoes критики сериал оценили посредственно. На IMDb его рейтинг составляет всего 6,7 баллов.

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На Netflix появляются фильмы на украинских языке

Компания Netflix подписала договоры с украинскими студиями дубляжа. Это значит, что на стриминговом сервисе будут фильмы на украинском языке, ведь до этого можно было выбрать только субтитры.

В ноябре на Netflix появился первый мультфильм с украинским дубляжом.

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