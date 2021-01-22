Популярная российская певица и ведущая Дома-2 Ольга Бузова объявила о расставании со своим возлюбленным. Больше года избранником девушки был 27-летний видеоблогер Давид Манукян.

Этой информацией Бузова поделилась на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что в начале января пара отдыхала на Мальдивах, где сыграла неофициальную свадьбу.

— Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов. Этот человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Прошу вас не задавать больше никаких вопросов, — подписала публикацию артистка.

Певица отметила, переживает сложный период в жизни. Не так давно у ее родной сестры случился инсульт, а бабушка больна раком.

Бузова призналась, что все еще любит Манукяна. А о причине расставания не может рассказать из-за уважения к своим чувствам.

— Мне на работу через три часа. Я знаю, что вы меня любите. Не пишите о нем, я все буду блокировать и ничего не скажу, — подчеркнула Ольга.

Многие поклонники певицы не верили в искренность их чувств. Долгое время ходили слухи, что пара Бузовой и Манукяна — это пиар, а между звездами есть контракт. Но информация официально не подтвердилась.

— Закончился пиар-контракт. Три дня назад обнимались, целовались и были самые счастливые, разве так бывает, — пишут подписчики артистки.

Совсем недавно Бузова отпраздновала свое 35-летие, тогда ничего не предвещало беды. Манукян поздравил девушку публично и признался в любви, позже он удалил свое видеообращение.

Бузова шокировала худобой

Поющая ведущая Ольга Бузова сильно похудела, чем вызвала большое волнение у своих подписчиков.

После очередной публикации фото на пляже на девушку обрушилась критика со стороны поклонников, которые начали писать о чрезмерной худобе звезды.

Фото: Ольга Бузова