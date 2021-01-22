Премьеру фильма о Джеймсе Бонде 007: Не время умирать снова перенесли из-за пандемии коронавируса.

Создатели ленты объявили, что новой датой премьеры фильма о Джеймсе Бонде стало 8 октября 2021 года.

Премьера фильма переносилась уже дважды. Первый релиз картины планировался на апрель 2020 года.

Это будет последнее участие Дэниела Крейга во франшизе агента 007. Саундтрек для нового фильма о Джеймсе Бонде написала Билли Айлиш.

Задержки голливудских кинопремьер из-за пандемии

2020 год стал разрушительным для киноиндустрии, но большинство главных премьер были перенесены на 2021. В этом году зрители дождутся пять главных премьер Голливуда.

Фильм Дюна Дени Вильньова порадует своих зрителей уже 1 октября 2021 года.

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