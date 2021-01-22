PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино
Олександра Ватаманюк |

Не время умирать: новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде 007: Не время умирать снова перенесли из-за пандемии коронавируса. 

Деніел Крейґ

Создатели ленты объявили, что новой датой премьеры фильма о Джеймсе Бонде стало 8 октября 2021 года.

Премьера фильма переносилась уже дважды. Первый релиз картины планировался на апрель 2020 года.

Это будет последнее участие Дэниела Крейга во франшизе агента 007. Саундтрек для нового фильма о Джеймсе Бонде написала Билли Айлиш.

Читайте
Саундтрек к сериалу Эйфория: Билли Айлиш и Розалия выпустили совместную песню

Задержки голливудских кинопремьер из-за пандемии

2020 год стал разрушительным для киноиндустрии, но большинство главных премьер были перенесены на 2021. В этом году зрители дождутся пять главных премьер Голливуда.

Фильм Дюна Дени Вильньова порадует своих зрителей уже 1 октября 2021 года.

Стивен Спилберг решил вернуть на экраны культовый бродвейский мюзикл — Вестсайдская история, поставленный в 1957 году. Мюзикл покажут 10 декабря 2021-го.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх