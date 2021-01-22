Французская актриса Натали Делон, которую когда-то считали одной из самых красивых женщин мира, умерла в возрасте 79 лет в Париже.

Причиной смерти бывшей жены известного французского актера Алена Делона стало онкологическое заболевание.

— Моя мать умерла сегодня утром в 11 часов в Париже в кругу своей семьи и друзей, — сообщил ее сын Энтони Делон.

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За свою карьеру Натали Делон снялась в примерно 30 кинокартинах. Одним из самых успешных фильмов стал Самурай режиссера Жана-Пьера Мельвиля, где она дебютировала в кино, а ее будущий муж Ален Делон сыграл главную роль.

Брак с Делоном длился с 1964 по 1968 год. У них родился сын Энтони Делон, который тоже стал актером. Этот брак для знаменитого покорителя сердец Делона стал первым и единственным.

После развода Натали продолжила сниматься в кино, начала режиссировать и писать сценарии. У нее были отношения с американским певцом Эдди Фишером и актером Ричардом Бертоном.

За неделю до смерти матери Энтони опубликовал в Instagram черно-белый снимок родителей.

— Возможно, этим двум горячим и диким влюбленным нужно время, чтобы приручить друг друга, но любовь сильнее, — подписал он фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Delon (@therealanthonydelon)

Также она снялась в Армии теней (реж. Ж-П. Мельвиль), Синий Бороде (реж. Э. Дмитрик), Верной женщине (реж. Р. Вадим), Когда пробьет восемь склянок (реж. Э. Перье), где ее партнером был Энтони Хопкинс.

Натали Делон выступила режиссером двух картин: Они называют это несчастным случаем (1982) и Сладкая ложь (1987).