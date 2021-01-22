Орел и Решка запускает новый сезон — кто стал ведущими

Популярное тревел-шоу Орел и Решка празднует юбилей — 10 лет. По этому случаю, 13 февраля, на Новом канале состоится премьера нового сезона проекта. Ведущими первого выпуска станут Алексей Завгородний (Позитив) и Мишель Андраде.

В новом сезоне ожидается 10 выпусков со звездными ведущими, которые в каждом эпизоде будут меняться.

— Идею снять звезд в качестве ведущих Орла и Решки мы обсуждали очень давно и я лично топила за нее. Мы решили отметить десятую годовщину со звездами, за которыми зрителям будет очень интересно наблюдать не как за артистами, а как за обычными туристами, — призналась генеральный продюсер тревел-шоу Елена Синельникова.

Съемки проекта усложнял карантин, ведь часть стран закрыта, а в других действует комендантский час.

— Нам пришлось выбирать из стран, которые открыты и не требуют после прилета 14 дней находиться на самоизоляции. Мы постоянно подстраиваемся под карантинные условия. Например, 5 января группа должна была вылетать на съемки в Перу. А 1 января мы узнали, что Перу закрылось на карантин! Пришлось срочно возвращать билеты, искать новую страну и заново сдавать ПЦР-тесты, — рассказывает Елена.

Осторожно, спойлер — что ждет ведущих в первом выпуске

В первом выпуске шоу, специально ради Мишель съемочная группа отправится на родину певицы — в Боливию. Звезда потратит почти все свои 100 долларов для того, чтобы купить билет на самолет и встретиться со своим отцом, с которым они не виделись уже три года.

Как Леся Никитюк стала ведущей Орла и решки

Попасть на проект ведущей шоу Орел и Решка Леси Никитюк удалось благодаря действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он увидел ее на шоу Рассмеши комика, а затем настоял, чтобы Лесю пригласили на кастинг Орла и Решки. Позже звезда подарила Зеленскому картину из бисера в знак благодарности за то, что он сыграл важную роль в ее жизни.

Источник: Новый канал