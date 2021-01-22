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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Саундтрек к сериалу Эйфория: Билли Айлиш и Розалия выпустили совместную песню

Американская певица Билли Айлиш совместно с испанской певицей Розалией выпустили клип на новую песню — Lo Vas a Olvidar. Название сингла в переводе с испанского — Ты ее не забудешь.

Саундтрек к сериалу Эйфория: Билли Айлиш и Розалия выпустили совместную песню

Клип на песню снят австралийско-американским режиссером Набиль Елдеркином. Минималистичное видео оформлено в темных тонах. В видеоработе снялись только исполнительницы.

Известно, что сингл Lo Vas a Olvidar — официальный саундтрек к специальному эпизоду сериала Эйфория, который посвящен второй главной героине Джулс.

Сюжет сериала посвящен жизни молодой девушки, которая попала в плохую компанию. В связи с карантином создатели американской драмы не торопятся со вторым сезоном и радуют поклонников специальными эпизодами.

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F*ck Anyone Who’s Not A Sea Blob — название второго эпизода, который посвящен жизни главной героини на карантине. Именно здесь прозвучит новая песня Lo Vas a Olvidar коллаборации Айлиш и Розалии.

Стоит отметить, что это первая работа американской певицы в 2021 году. Клип собрал уже более семи миллионов просмотров.

Лана Дель Рей выпустила новый клип

Американская певица Лана Дель Рей выпустила долгожданный клип на песню Chemtrails Over The Country Club.

Такое же название имеет и новый альбом Ланы, премьера которого состоится в марте 2021.

Фото: BILLIE EILISH

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