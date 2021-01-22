Солистка группы А-Студио Кети Топурия и бизнесмен Лев Деньгов 21 января стали родителями. У пары родился сын — Адам.

Об этой новости рассказали близкие звездной пары. В своем Instagram Кети опубликовала фото с сыном. Сообщается, что роды прошли в московской клинике. Певица чувствует себя хорошо.

В конце сентября 2020-го Кети призналась, что уже два месяца, как помолвлена с бизнесменом Львом Деньговым. Беременность певица подтвердила в октябре 2020-го. Свадьбу пара отпраздновала в конце ноября 2020 года.

Это уже второй ребенок для артистки. Ранее Кети была в браке с Львом Гейхманом. В 2015 году у них с бизнесменом родилась дочь Оливия. В 2017-м супруги объявили о разводе.

В период с 2017 по 2018 Кети встречалась с рэпером Гуфом.

Группа А-Студио была на гастролях в аннексированном Крыму в ноябре 2016 года, после чего попала в список Миротворца. Артистам запрещен въезд в Украину.

Кети Топурия раскритиковала Моргенштерна

Кети Топурия раскритиковала намерения рэпера принять участие в Евровидении от России. Певица сказала, что ей мало известно о творчестве Моргенштерна — знает только один трек.

Кети заявила, что его творчество — это не формат Евровидения. Она отдает предпочтение группе Little Big. Топурия сказала, что Моргенштерн еще “не дорос” до уровня Евровидения.

Фото: Кети Тоуприя