Мила Сивацкая выразила свою позицию относительно Алексея Навального

Актриса Мила Сивацкая заявила, что она гражданка Украины, а не России, поэтому не собирается высказывать свою позицию относительно ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

На своей странице в Instagram девушка пожаловалась, что ей поступает множество вопросов, которые касаются Владимира Путина и российского оппозиционного лидера Алексея Навального.

Стоит отметить, что артистка сейчас находится на съемках в Москве.

— В России я в гостях. Сюда я приезжаю на работу и к друзьям, не вникая в политические нюансы. Вы же когда приходите в гости, то не говорить хозяевам, что у них плитка плохо положена или что с детьми нужно не так разговаривать? — поинтересовалась девушка у своих подписчиков.

Сивацкая подчеркнула, что в своей стране она может выражаться о президенте по-разному, но не в чужой. А также не может изменить многие факторы, которые ее раздражают.

— Я могу быть хорошим примером для подписчиков, чтобы через 30 лет наше поколение, которое будет у власти, поменяло все, что происходит сейчас, — высказалась Сивацкая.

Поклонники звезды поддержали такую позицию, отметив, что Мила мудра не по годам.

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Интервью с Милой Сивацкой

22 ноября 2020 года актриса Мила Сивацкая дала эксклюзивное интервью Фактам ICTV.

Сивацкая рассказала о том, как проходили сьемки сериала Козаки. Абсолютно лживая история, какие бы роли она хотела сыграть в будущем и почему отдала предпочтение публичной профессии.

Фото: Мила Сивацкая