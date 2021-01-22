PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино
Каріна Зуєва |

Я могу быть хорошим примером: Мила Сивацкая высказалась о ситуации с Навальным

Актриса Мила Сивацкая заявила, что она гражданка Украины, а не России, поэтому не собирается высказывать свою позицию относительно ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Я могу быть хорошим примером: Мила Сивацкая высказалась о ситуации с Навальным

На своей странице в Instagram девушка пожаловалась, что ей поступает множество вопросов, которые касаются Владимира Путина и российского оппозиционного лидера Алексея Навального.

Стоит отметить, что артистка сейчас находится на съемках в Москве.

— В России я в гостях. Сюда я приезжаю на работу и к друзьям, не вникая в политические нюансы. Вы же когда приходите в гости, то не говорить хозяевам, что у них плитка плохо положена или что с детьми нужно не так разговаривать? — поинтересовалась девушка у своих подписчиков.

Сивацкая подчеркнула, что в своей стране она может выражаться о президенте по-разному, но не в чужой. А также не может изменить многие факторы, которые ее раздражают.

— Я могу быть хорошим примером для подписчиков, чтобы через 30 лет наше поколение, которое будет у власти, поменяло все, что происходит сейчас, — высказалась Сивацкая.

Мила Сивацкая выразила свою позицию относительно Алексея Навального

Поклонники звезды поддержали такую позицию, отметив, что Мила мудра не по годам.

Читайте
Что означает арест Навального и почему за ним так пристально следят украинцы

Интервью с Милой Сивацкой

22 ноября 2020 года актриса Мила Сивацкая дала эксклюзивное интервью Фактам ICTV.

Сивацкая рассказала о том, как проходили сьемки сериала Козаки. Абсолютно лживая история, какие бы роли она хотела сыграть в будущем и почему отдала предпочтение публичной профессии.

Фото: Мила Сивацкая

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка