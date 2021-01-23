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Наташа Тарчевська |

Из-за Навального: Пугачева отписалась от Киркорова в Instagram

На фоне протестов в России 23 января известная советская и российская певица Алла Пугачева отписалась от своего бывшего мужа Филиппа Киркорова.

Из-за Навального: Пугачева отписалась от Киркорова в Instagram

Исчезновение Киркорова в списке пользователей Пугачевой заметили бдительные поклонники.

По мнению пользователей соцсетей, это напрямую связано с тем, что накануне митингов в России Филипп Киркоров выступил с открытой поддержкой Владимира Путина.

Из-за Навального: Пугачева отписалась от Киркорова в Instagram

— Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером, — написал певец в своих соцсетях.

Вместе с тем Киркоров не перестал следить за профилем бывшей жены.

Алла Пугачева нигде публично не комментировала свое отношение к митингам, к которым призывал Алексей Навальный.

Навального поддержали в Киеве

Кроме российских городов, митинг в поддержку Навального прошел и в Киеве.

Протестующие с плакатами собрались у здания российского посольства.

Один из участников протеста “переоделся” в Навального, а другой фотографировался возле забора с мужскими трусами в руках.

Всего в митинге приняли участие несколько десятков человек, здание посольства охраняли правоохранители.

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