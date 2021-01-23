Легендарный американский ведущий был известен не только своей программой Larry King Live, которая выходила на CNN 25 лет, а еще и тем, что делился опытом в журналистике в своих книгах.

Факты ICTV подготовили список известных работ Кинга и его лучшие цитаты.

Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно

В этой книге Ларри Кинг рассказывает о том, как побороть чувство неловкости при разговоре с незнакомыми людьми и страх перед выступлением на публике. И это не сухая теория, а собственные секреты самого ведущего.

Недаром здесь можно найти много полезных практических рекомендаций, как говорить уверенно и правильно донести свои мысли до других.

Если вы думаете, что эта книга нужна только журналистам, то ошибаетесь. Ведь в ней Кинг дает советы о том, как нужно разговаривать в самых разнообразных ситуациях — от свадьбы кузена до светского обеда.

А что это я здесь делаю? Путь журналиста

Это не стандартная биография известного человека как может показаться на первый взгляд. В этой книге Ларри Кинг действительно описывает свою жизнь, но в стиле приключенческого романа.

Здесь читатель сначала видит простого сына еврейских мигрантов Ларри из Бруклина, а уже позднее ему показывают талантливого короля репортажа в прямом эфире.

В книге Ларри Кинг описывает иногда одни из самых приватных моментов своей жизни: как отец перенес операцию на сердце и научил его не падать духом, как восемь раз был женат на семи женщинах и имел четверых детей от трех жен.

Не менее интересны моменты, когда ведущий описывает работу на телевидении, как обсуждать политику, как проводятся дебаты и как говорить о сплетнях.

Лучшие цитаты из книг Ларри Кинга

Главная задача — это каждый день узнавать что-то новое (Из книги По правде говоря).

Говорить — это все равно что играть в гольф, ехать за рулем или управлять магазином: чем больше этим занимаешься, тем лучше это получается, и тем больше доставляет удовольствие (Из книги Как разговаривать с кем угодно…).

Лучше молчать и быть заподозренным в глупости, чем отрыть рот и сразу развеять все сомнения в этом (Из книги Как разговаривать с кем угодно…).

Чтобы заинтересовать других — интересуйтесь ими. (Из книги Как разговаривать с кем угодно…).

Не стоит из уважения к другим терять уважение к себе. (Из книги Как разговаривать с кем угодно…).

Ларри Кинг умер от коронавируса в возрасте 87 лет 23 января. Информацию о смерти подтвердили в официальном аккаунте телеведущего. Последние недели своей жизни он находился в клинике Cedars Sinai в Лос-Анджелесе.