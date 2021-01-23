На 87 году жизни умер легендарный ведущий Ларри Кинг. В свое время ему удалось взять интервью у самых известных государственных деятелей, бизнесменов, актеров и спортсменов.

Биография Ларри Кинга

Настоящее имя телеведущего — Лоуренс Харви Зейгер, а Ларри Кинг — псевдоним. Родился он в 1933 году в Бруклине (штат Нью-Йорк). Его родители были еврейскими мигрантами из Австрии и Беларуси, которые переехали в Америку.

Телеведущий гордился своим происхождением и не один раз говорил, что любит еврейскую еду, юмор и культуру.

С детства он мечтал о работе на радиостанции, однако после окончания школы ему не удалось поступить в колледж. Из-за смерти отца у семьи были трудные времена.

В 18 лет Ларри переехал в Майами, где устроился на радио Wahr уборщиком. Однако как-то на работу не пришел диктор и Ларри предложили его временно заменить.

Так 1 мая 1957 года люди впервые услышали в эфире голос человека, который впоследствии станет самым популярным ведущим в Штатах. Позже Ларри Кинг начал вести развлекательные колонки в газетах Miami News и Miami Herald.

В 1985 году впервые на экранах появилось ток-шоу Larry King Live, которое выходило на CNN. Оно продержалось в эфире 25 лет и даже попало в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная программа, которая просуществовала на телевидении с одним и тем же телеведущим.

За все время журналистской карьеры Ларри Кинг взял более 60 тыс. интервью. Среди его гостей были президенты США Дональд Трамп и Билл Клинтон, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, легендарный певец Фрэнк Синатра, любимица миллионов актриса и телеведущая Опра Уинфри и многие другие.

В июле 2010 года ведущий объявил, что добровольно закрывает свое шоу. Последним гостем выпуска стал актер стал Арнольд Шварценеггер. Однако в 2013 году Кинг продал права на телешоу Larry King Now канала RT America, где продолжил работать ведущим.

Ларри Кинг был лауреатом премии Эмми, двукратным лауреатом премии Пибоди за радио- и телешоу, имел десять наград американского кабельного телевидения Cable ACE Awards в номинациях лучший интервьюер и лучший цикл ток-шоу.

А в 1997 году даже появилась его звезда на Аллее славы в Голливуде.

Кроме того, Ларри Кинг делился опытом в журналистике в своих книгах Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно и А что это я здесь делаю? Путь журналиста. Также он участвовал в озвучке мультфильмов Шрек, Би Муви: Медовый заговор и Симпсоны.

А еще Ларри Кинг запомнился всем своим фирменным стилем. Его манера интервью всегда была непринужденной. Таким же перед своим собеседником был сам ведущий — со слегка засученными рукавами рубашки, без пиджака и в брюках с подтяжками.

О смерти Ларри Кинга от коронавируса стало известно 23 января. Последние недели своей жизни он провел в клинике Cedars Sinai в Лос-Анджелесе.