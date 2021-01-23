Культовый американский телеведущий и писатель Ларри Кинг умер. Ему было 87 лет.

Ларри Кинг умер от коронавируса. Информацию подтвердили в официальном аккаунте телеведущего.

Последние недели своей жизни Ларри Кинг находился в клинике Cedars Sinai в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Пользователи соцсетей выражают соболезнования близким Ларри и вспоминают его лучшие моменты на телевидении.

Ларри Кинг — один из самых известных ведущих в США.

Его телепрограммы долгие годы собирали рекордное количество просмотров, а шоу Larry King Live выходило в прайм-тайм на CNN целых 25 лет, с 1985 по 2010 год.