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Факты / Шоу-бизнес / ТВ
Наташа Тарчевська |

Умер известный телеведущий Ларри Кинг

Культовый американский телеведущий и писатель Ларри Кинг умер. Ему было 87 лет.

Умер известный телеведущий Ларри Кинг

Ларри Кинг умер от коронавируса. Информацию подтвердили в официальном аккаунте телеведущего.

Последние недели своей жизни Ларри Кинг находился в клинике Cedars Sinai в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Пользователи соцсетей выражают соболезнования близким Ларри и вспоминают его лучшие моменты на телевидении.

Ларри Кинг — один из самых известных ведущих в США.

Его телепрограммы долгие годы собирали рекордное количество просмотров, а шоу Larry King Live выходило в прайм-тайм на CNN целых 25 лет, с 1985 по 2010 год.

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