Украинский фильм Атлантида вышел в прокат в США

Украинский фильм Атлантида режиссера Валентина Васяновича, который оскаровский комитет Украины выдвинул на премию Оскар в 2021 году, вышел в ограниченный прокат в США.

Премьера ленты состоялась в независимом кинотеатре Нью-Йорка Metrograph.

За день до премьеры в США в издании The New York Times вышла рецензия на фильм. Ее автор Гленн Кенни отметил нетипичную для антиутопии привязку к реальности и визуальный стиль.

— Васяновичу и актерам киноленты удалось сделать эту притчу вдохновляющей и потрясающей, — отмечает Кенни.

Фильм Атлантида уже собрал немало наград с международных кинофестивалей. В частности, ленту отметили на Венецианском кинофестивале в 2019 году в секции Горизонты. Также фильм приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран.

93-я церемония вручения премии Оскар Академии кинематографических искусств и наук состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе. Сначала она должна была состояться 28 февраля, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

За всю историю кинопремии ее переносили трижды: в 1938 году из-за наводнений в Лос-Анджелесе, в 1968 году из-за убийства Мартина Лютера Кинга и в 1981 году из-за покушения на убийство Рональда Рейгана.

О чем фильм?

События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией.

Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Все актеры фильма — непрофессиональные. Сьемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Источник: The New York Times, Атлантида