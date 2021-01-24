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Євгенія Шапоренко |

Артист может ослепнуть: у Сергея Бабкина диагностировали редкое заболевание глаз

У известного исполнителя Сергея Бабкина диагностировали редкое заболевание глаз — воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости. Артисту грозит слепота, если он во время не отправится на лечение.

Сергей Бабкин

Бабкин рассказал, что ни одна клиника в Украине и СНГ не занимается лечением этого заболевания. Диагноз артисту поставили харьковские врачи неделю назад. Сейчас Сергей Бабкин собирает документы, чтобы оправиться на лечение в Вену (Австрия). Операция запланирована на 10 февраля.

— Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это, в карантинное время, очень сложно! Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать десятидневный карантин, так как зрение не дает мне много времени, – рассказал музыкант.

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Робби Уильямс заболел Covid-19

Британский артист Робби Уильямс сдал положительные тест на коронавирус во время отпуска с семьей. Теперь он пребывает на карантине на вилле на Карибах.

За неделю пребывания на вилле Робби Уильямс должен выложить £10,6 тыс.

Фото: Sergey Babkin

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