У известного исполнителя Сергея Бабкина диагностировали редкое заболевание глаз — воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости. Артисту грозит слепота, если он во время не отправится на лечение.

Бабкин рассказал, что ни одна клиника в Украине и СНГ не занимается лечением этого заболевания. Диагноз артисту поставили харьковские врачи неделю назад. Сейчас Сергей Бабкин собирает документы, чтобы оправиться на лечение в Вену (Австрия). Операция запланирована на 10 февраля.

— Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это, в карантинное время, очень сложно! Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать десятидневный карантин, так как зрение не дает мне много времени, – рассказал музыкант.

Робби Уильямс заболел Covid-19

Британский артист Робби Уильямс сдал положительные тест на коронавирус во время отпуска с семьей. Теперь он пребывает на карантине на вилле на Карибах. За неделю пребывания на вилле Робби Уильямс должен выложить £10,6 тыс.

Фото: Sergey Babkin