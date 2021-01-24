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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Осторожно, нецензурная лексика: экс-динамовец Алиев снял клип с Kyivstoner

Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев показал клип на песню, которую он записал в коллаборации с блогерами КраСава и Kyivstoner.

Осторожно, нецензурная лексика: экс-динамовец Алиев снял клип с Kyivstoner

Экс-спортсмен отметил, что всегда хотел заниматься музыкой. Также в клипе можно увидеть товарища Алиева Артем Милевского.

В треке футболиста много нецензурной лексикой и дерзких реплик. Досталось и Пеле, и Зинченко.

— Футбола в моей крови ежедневно три промилле, отдыхаем с проститутками у Янника на вилле, — поет Алиев в припеве.

Премьера нового альбома Yarmak

Известный реп-исполнитель Yarmak выпустил новый альбом под названием Red Line (в переводе — Красная линия). Некоторые треки репер записал совместно с другими музыкантами, в частности Tricky Nicki, НКНКТ, TOF и FIR.

Репер отмечает, что не знает, какой именно трек может стать хитом, поскольку каждый из них несет сильный заряд.

Источник: Кент

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