Популярная украинская певица Тина Кароль отмечает свой День рождения. 25 января звезде исполнилось 36 лет.

Так как артистка родилась в Татьянин день, настоящее имя звезды — Татьяна Либерман. Но она уже 15 лет покоряет украинский шоу-бизнес под сценическим псевдонимом Тина Кароль. За это время певица выпустила около 40 видеоклипов и 7 студийных альбомов.

Факты ICTV подготовили подборку работ артистки, которые она представила за последний год своей карьеры.

Трилогия Найти своих

Клип-трилогия Найти своих состоит из трех больших песен одноименного нового альбома певицы. Это эмоциональный пазл, который складывается в ответ на вопрос: “В чем кроется счастье?”.

Новыми композициями Найти своих, Лодочка и Небо артистка отметила 15 лет на сцене, подводя итог большого творческого пути.

— Найти своих — это счастье, потерять — испытание. Но обретение “своих” возможно только тогда, когда перестаешь искать, — говорит Тина, которая своих людей, преданных поклонников давно нашла.

Тина Кароль исполнила в трилогии роль героини, которой люди доверили самые сокровенные секреты своих душ. Для одних Тина спасательный круг, для других — справедливый приговор. Счастье в жизни каждого человека заключается в обретении.

Оле Поляковой исполнилось 37

Украинская певица Оля Полякова отпраздновала свой 37-й День рождения на Мальдивах.

В день своего 37-летия, звезда опубликовала фотографию, на которой позирует на фоне экзотического пейзажа. Оля продемонстрировала свою фигуру в купальнике и поблагодарила всех поклонников за поздравления.