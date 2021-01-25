Известная украинская телеведущая Леся Никитюк полетела в отпуск на Мальдивы. Звезда остановилась на вилле, стоящей на воде с видом на тропический лес и Индийский океан.

На своей странице в Instagram Леся поделилась фото, на котором позирует в бикини бронзового цвета с блестками. На шее у звезды сверкает ожерелье с жемчугом и лаконичная цепочка.

Телеведущая распустила мокрые волосы и украсила прическу красным цветком. Образ она довершила легким макияжем с блестящими тенями и нюдовой помадой.

В Instagram-stories Леси — яркие видео с отдыха. Звезда показывает живописные пейзажи Индийского океана, а также делится своим рационом питания.

Оля Полякова разделась на Мальдивах

Украинская певица Оля Полякова поделилась откровенными фото со своего отпуска на Мальдивах.

Звезда показала свою великолепную форму на фотографиях в купальнике и белой накидке. Также певица продемонстрировала свое загорелое тело и стальной пресс.