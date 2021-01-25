Известная актриса Кира Найтли не будет сниматься в эротических сценах в фильмах, если режиссером будет выступать мужчина.

Об этом она сообщила в разговоре на Chanel Connects

— У меня нет полного отказа, но он есть с мужчинами. Отчасти это из-за гордости, но также — из-за мужского взгляда, — отметила актриса.

По словам Найтли, если фильм сосредоточен на жизненном опыте женщины, в частности речь идет о беременности, то она хотела бы сотрудничать с женщиной-режиссером.

Она добавила, что тема материнства, беременности и изменений, которые переживает тело в этот период, было бы уместнее исследовать с женщиной.

— Если бы я рассказывала историю о материнстве и принятии тела, мне кажется, что это должно быть с женщиной-режиссером, — подчеркнула 35-летняя актриса.

Кира Найтли рассказала, что ей некомфортно было бы раскрывать мужской взгляд на эти темы.

В то же время она сказала, что понимает важность обнаженных сцен в определенных фильмах.

— Я не хочу, чтобы это были те ужасные сексуальные сцены, когда ты вся в масле и все стонут. Мне неинтересно такое делать, — заявила Найтли.

Однако она призналась, что есть эротические сцены в кино, которые вполне уместны, но сниматься там она не стремится.

— Потому что я слишком гордая, мое тело уже родило двоих детей, и я просто не хотела бы стоять обнаженной перед группой мужчин, — объяснила актриса.

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