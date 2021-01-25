Известная актриса театра и кино Ирина Токарчук умерла на 61 году жизни.
Близкие актрисы сообщили, что у Ирины произошел сердечный приступ. Информацию о смерти Ирины Токарчук подтвердил друг актрисы кинокритик Евгений Женин.
Сердце Ирины Токарчук остановилось еще до приезда скорой. Врачи попытались реанимировать актрису, однако спасти ее не удалось.
— Печальная новость: не стало Иры Токарчук – хорошей актрисы и многолетнего хорошего друга, — написал Евгений Женин.
Актриса известна многим зрителям как тетя Сима из Джентльмен-шоу. Ирина участвовала в театральных постановках проекта Маски-Шоу, Отелло, Орфей и Эвридика, Ромео и Джульетта.
В 2014 году Токарчук была награждена почетным знаком Одесского городского головы За заслуги перед городом.
Смерть Натали Делон
Актриса Натали Делон умерла в возрасте 79 лет. Причиной смерти известной французской актрисы стало онкологическое заболевание.
Натали Делон была первой и единственной женой Алена Делона.
Французскую актрису считали одной из самых красивых женщин мира. За свою карьеру актриса снялась в 30 картинах.