Знаменитый российский стилист Александр Шевчук умер в возрасте 54 лет. Имиджмейкер работал с Аллой Пугачевой, Ларисой Долиной, Филиппом Киркоровым, Полиной Гагариной, Людмилой Гурченко, Земфирой и многими другими звездами.

Этой новостью на своей странице в Instargam поделилась латвийская певица Лайма Вайкуле.

— У нас было общее прошлое, которого можно не стесняться и планы на будущее, которым не суждено осуществиться. Его больше нет с нами, — написала артистка под своей публикацией.

Причина смерти звездного стилиста пока не сообщается.

Александр Шевчук сотрудничал со многими российскими артистами и был их близким другом. Он проработал в искусстве красоты 26 лет и знал, как за пять минут из женщины сделать королеву.

Был стилистом многих российских шоу — Фабрика звезд, Голос, Две звезды, Ледниковый период, Старые песни о главном.

























Работал с Пугачевой и Вайкуле: умер известный стилист Александр Шевчук / 7 фотографий

— Скажите, что это ошибка и что с вами все хорошо. Саша, вы оставили огромный вклад в индустрию моды, вы — номер один, — пишут ошеломленные трагической новостью поклонники звездного эксперта моды.

Умер дизайнер Сергей Ермаков

Известный украинский дизайнер Сергей Ермаков скончался на 48 году жизни. Кутюрье с детства страдал сахарным диабетом и был почти незрячим.

Его наряды надевали многие звезды, такие как Светлана Лобода, Надежда Мейхер, Камалия, Даша Астафьева, Маша Ефросинина и другие.

Фото: Александр Шевчук