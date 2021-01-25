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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Спасибо, что был моим папой: умер отец Насти Каменских

Отец украинской певицы Насти Каменских Алексей Жмур умер на 81-м году жизни.

Настя Каменских

Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram. Певица опубликовала их совместное видео из празднования Нового года 2021. Каменских написала трогательные слова, адресованные папе.

— Я любима пап. Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап! — написала Настя.

Отец Насти Каменских — Алексей Иосифович Жмур, спортсмен и музыкант, был капитаном команды Динамо по волейболу, затем концертным директором хора имени Г. Веревки. Причина и детали смерти мужчины пока неизвестны.

Умер известный телеведущий Ларри Кинг

Культовый американский телеведущий и писатель Ларри Кинг умер. Ему было 87 лет.

Ларри Кинг умер от коронавируса. Информацию подтвердили в официальном аккаунте телеведущего. Последние недели своей жизни Ларри Кинг находился в клинике Cedars Sinai в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

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