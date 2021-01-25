В Москве нашли мертвым известного стендапера Александра Шаляпина. По предварительной версии правоохранителей, артист покончил жизнь самоубийством.

Тело Александра обнаружила его супруга Анастасия, которая вернулась с дачи.

Правоохранители выясняют, что толкнуло 41-летнего участника Stand Ud Show к такому поступку.

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По словам супруги артиста, последние 20 лет он страдал из-за проблем с алкоголем и недавно проходил соответствующее лечение в Белгороде.

Александр Шаляпин — комик-битбоксер — попал в самый первый состав Stand Up, который показывали по телевизору. Шаляпин запомнился больше не шутками, а своей энергетикой.

Шаляпин принимал участие в КВН. На его счету также не только участие в шоу комедийного жанра, но и роли в различных кинопроектах, например, Бумер: Фильм второй, Универ. Новая общага.

14 января умер художественный руководитель Ералаша Борис Грачевский. У него был диагностирован коронавирус.

Борис Грачевский заболел коронавирусом 21 декабря 2020 года, а через шесть дней его госпитализировали. Затем перевели в реанимацию, а после врачи ввели его в кому и подключили к аппарату ИВЛ.