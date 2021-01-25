Американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала о полезности критики в сетях. Актриса пережила неприятный период своей карьеры после того, как сыграла роль французской проститутки в фильме Отверженные 2012 года.

Такое количество хейта вызвало заявление 38-летней звезды о необходимости обрезать волосы и сбросить “нездоровые” 11 килограммов. И все эти жертвы были ради роли. Тогда же Энн отметила, что почти тронулась умом, мечтая точно перевоплотится в образ своего персонажа.

— Если вам кажется, что вы умираете от стыда, то на самом деле вы становитесь сильнее, — заявила Хэтэуэй.

Также поклонники раскритиковали слова Хэтэуэй о том, что перед съемками она максимально ограничила свой рацион. Актриса питалась крошечными порциями овсянки, чтобы “выглядеть почти как мертвец”.

— Я действительно не хочу копаться в прошлом, но тогда интернет ополчился на меня. Люди выражали ненависть в мой адрес. Все выглядело весьма серьезно. Но это пошло на пользу. Такие ситуации придают силы. Когда случается что-то плохое, не бойся этого — просто продолжай жить дальше, двигайся дальше, — сказала актриса.

Недавно Энн также призналась, что не испытала счастья, когда получила первую премию Оскар за свою роль.

— Обычно люди испытывают счастье в момент награждения, но я не была счастлива. Я чувствовала себя не в своей тарелке, потому что стояла там в платье, которое стоит столько, что некоторые люди за всю жизнь не увидят такую сумму, и получала награду за изображение боли, которая все еще ощущалась очень важной частью нашего коллективного опыта, — отметила Хэтэуэй.

Актриса также рассказала, что этот опыт научил ее спокойнее относиться к таким ситуациям. Знаменитость призналась, что пережить тот период ей помогла поддержка мужа Адама Шульмана, а также встречи с друзьями детства, с которыми она поддерживает отношения и по сей день.

— С моим другом детства я познакомилась, когда мне было лет пять. Мы все стараемся собираться вместе, по крайней мере, один или два раза в год, и мы участвуем в жизни друг друга, — сказала актриса.

Карантин Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй работала во время карантина в США. Актриса сыграла главную роль фильма Локдаун режиссера Дага Лаймана. Съемки комедии проходили в разгар пандемии. Релиз состоялся 14 января 2021 на HBO Max. Мировая премьера состоится 5 марта 2021 года.

Хэтэуэй провела локдаун в Калифорнии с мужем и сыновьями: четырехлетним Джонатаном и Джеком, которому недавно исполнился год. Энн отметила, что столкнулась и с определенными трудностями во время карантина.

— Адам великолепен. Если вам необходимо провести карантин с другим взрослым человеком, то мой муж — идеальная кандидатура. В первые дни изоляции мы все были настолько потрясены, что нужно было многое принять и проанализировать. А мне так хотелось высвободиться. Я не хотела пугать своих детей, поэтому часто просто кричала в подушку, — призналась Энн.

Фото: Энн Хэтэуэй