Студии Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures выпустили новый трейлер фантастического блокбастера Годзилла против Конга режиссера Адама Вингард. Бюджет фильма составил около $200 млн.
В зрелищной битве встретятся мифические мутанты, а судьба человечества будет под угрозой.
Конг и его защитники отправляются в опасное путешествие на поиски своего настоящего дома. К ним присоединяется осиротевшая девочка Цзя, у которой есть уникальная и сильная связь с Конго.
Неожиданно на своем пути они встречают разъяренного монстра Годзиллу, что несет за собой разрушение.
Эпическое столкновение двух титанов, спровоцированное невиданными силами, — ключ к разгадке тайны, спрятанной в самом ядре Земли.
Премьера Годзилла против Конга запланирована на 26 марта 2021 года в форматах в 2D, 3D и IMAX.
Фильм о Джеймсе Бонде
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде 007: Не время умирать снова перенесли из-за пандемии коронавируса.
Создатели ленты объявили, что новой датой премьеры фильма о Джеймсе Бонде стало 8 октября 2021 года.
Премьера фильма переносилась уже дважды. Первый релиз картины планировался на апрель 2020 года.