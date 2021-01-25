Студии Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures выпустили новый трейлер фантастического блокбастера Годзилла против Конга режиссера Адама Вингард. Бюджет фильма составил около $200 млн.

В зрелищной битве встретятся мифические мутанты, а судьба человечества будет под угрозой.

Конг и его защитники отправляются в опасное путешествие на поиски своего настоящего дома. К ним присоединяется осиротевшая девочка Цзя, у которой есть уникальная и сильная связь с Конго.

Неожиданно на своем пути они встречают разъяренного монстра Годзиллу, что несет за собой разрушение.

Эпическое столкновение двух титанов, спровоцированное невиданными силами, — ключ к разгадке тайны, спрятанной в самом ядре Земли.

Премьера Годзилла против Конга запланирована на 26 марта 2021 года в форматах в 2D, 3D и IMAX.

Фильм о Джеймсе Бонде

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде 007: Не время умирать снова перенесли из-за пандемии коронавируса.

Создатели ленты объявили, что новой датой премьеры фильма о Джеймсе Бонде стало 8 октября 2021 года.

Премьера фильма переносилась уже дважды. Первый релиз картины планировался на апрель 2020 года.