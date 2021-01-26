PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес
Людмила Богданова |

Дорн и Гудков стали новыми ведущими шоу Орел и Решка

Стали известны имена ведущих нового сезона телевизионной программы о путешествиях Орел и Решка. Ими оказались украинский певец Иван Дорн и российский шоумен Александр Гудков.

Дорн і Гудков

В этом году познавательному шоу исполняется 10 лет. Первый выпуск юбилейного сезона на Новом канале покажут уже 13 февраля. Однако Дорн и Гудков появятся на экранах только один раз — звездные пары будут каждый раз меняться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Телеканал ПЯТНИЦА! (@fridaytv)

Иван Дорн — популярный украинский певец, телеведущий и владелец продюсерского центра. В 2010 году артист начал сольную карьеру.

Александр Гудков — российский актер, телеведущий, сценарист, шоумен и креативный директор женского юмористического шоу Comedy Woman. Гудков возглавляет много проектов, в частности является одним из главных персонажей канала Чикен Карри на платформе Youtube.

Накануне стало известно, что ведущими шоу Орел и Решка также станут Мишель Андраде и Алексей Завгородний (Позитив). Первый выпуск с украинскими звездами зрители смогут увидеть уже 13 февраля.

Фото: Иван Дорн, Александр Гудков

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка