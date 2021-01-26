Стали известны имена ведущих нового сезона телевизионной программы о путешествиях Орел и Решка. Ими оказались украинский певец Иван Дорн и российский шоумен Александр Гудков.

В этом году познавательному шоу исполняется 10 лет. Первый выпуск юбилейного сезона на Новом канале покажут уже 13 февраля. Однако Дорн и Гудков появятся на экранах только один раз — звездные пары будут каждый раз меняться.

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Иван Дорн — популярный украинский певец, телеведущий и владелец продюсерского центра. В 2010 году артист начал сольную карьеру.

Александр Гудков — российский актер, телеведущий, сценарист, шоумен и креативный директор женского юмористического шоу Comedy Woman. Гудков возглавляет много проектов, в частности является одним из главных персонажей канала Чикен Карри на платформе Youtube.

Накануне стало известно, что ведущими шоу Орел и Решка также станут Мишель Андраде и Алексей Завгородний (Позитив). Первый выпуск с украинскими звездами зрители смогут увидеть уже 13 февраля.

Фото: Иван Дорн, Александр Гудков