Бывшая возлюбленная американского актера Арми Хаммера модель Пейдж Лорен поделилась некоторыми интимными моментами в отношениях с актером.

В социальных сетях Хаммера прозвали каннибалом из-за шокирующих подробностей сексуальных увлечений.

По словам Лорен, время, проведенное с Арми, было как в 50 оттенках серого, но без любви.

— Когда мы были вместе, у меня были синяки по всему телу. У меня до сих пор остались некоторые следы. Я была его реальной фантазией Кристиана Грея. На мне были следы укусов. Он был одержим, – рассказала Лорен.

22-летняя Пейдж призналась, что если бы порой она не останавливала Арми, то он мог бы съесть кусок ее тела. При этом она отмечает, что все желания Арми были полны серьезности.

— Он хотел найти доктора в Лос-Анджелесе, чтобы тот мог удалить одно из моих ребер, так как оно, якобы, мне не нужно, а затем приготовить его на гриле и съесть, пока я смотрю, – поделилась Лорен.

Скандальные сексуальные желания Арми Хаммера

Недавно в просторы социальных сетей просочились интимные переписки актера, в которых он сообщает о жестоких сексуальных желаниях. В сообщениях Хаммер просит своих девушек дать ему выпить их кровь, фантазирует о том, как хотел бы сжимать их бьющееся сердце, и даже угрожает оторвать голову, если его жена узнает об этом.

По этому поводу высказались уже многие девушки, которые подтвердили нездоровые желания актера.

Фото: Арми Хаммер