В популярном сериале Бриджертоны от Netflix обнаружили киноляпы, которые допустили создатели проекта.

Пользователи социальной сети Twitter заметили, что в одной из сцен, когда проезжает конный экипаж, на дороге можно увидеть желтую разметку. Но события сериала происходят в 1813 году, за сто лет до того, как на дорогах Великобритании начали использовать желтые линии для ограничения парковки.

Oh dear, modern yellow no parking lines on the street in the tv drama ‘Bridgerton’.

I’ve worked on a few films/tv shows as historical consultant and art department, I remember our lot painting over modern white lines on a street or covering the whole street with earth 😉 pic.twitter.com/AN4v6kqhCB

— Fake History Hunter (@fakehistoryhunt) January 24, 2021