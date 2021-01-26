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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Валентина Чорна |

Киноляпы в сериале Бриджертоны — какие ошибки допустил Netflix

В популярном сериале Бриджертоны от Netflix обнаружили киноляпы, которые допустили создатели проекта.

Бриджертоны

Пользователи социальной сети Twitter заметили, что в одной из сцен, когда проезжает конный экипаж, на дороге можно увидеть желтую разметку. Но события сериала происходят в 1813 году, за сто лет до того, как на дорогах Великобритании начали использовать желтые линии для ограничения парковки.

Также в эпизоде, когда подруги Пенелопа и Элоиз гуляли по улицам Лондона без родителей, фанаты сериала заметили железную крышку люка телекоммуникационного оборудования.

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Сериал Бриджертоны лидирует по просмотрам в Украине

Количество просмотров сериала Бриджертоны от Netflix достигла 63 млн в течение четырех недель после дебюта на Рождество 25 декабря 2020 года. Таким образом он стал лидером среди украинских зрителей.

Сериал также вышел на первое место в топ-10 рейтинга Netflix в 76 странах, включая Украину, США, Великобритании, Бразилии, Франции и Южной Африке.

Фото: Netflix Queue

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