Жена и концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о финансовых проблемах в семье, заработке и кредите артиста.

В интервью программе Зірковий шлях Репяхова призналась, что после длительного перерыва у них с мужем налаживается концертная деятельность.

— Нам наконец-то начали звонить и бронировать даты на многие праздники вперед, — призналась концертный директор.

На почве финансовых вопросов у пары время от времени случаются ссоры. Девушка считает, что нельзя опускать цену на выступления Павлика, когда этого просят заказчики.

— Могут предложить и совсем небольшие деньги за концерт. В этом случае я говорю, что нужно сохранить свою репутацию и не снижать цены. Виктор Франкович считает наоборот, — рассказала Екатерина.

Певец не упускает ни единой возможности заработка, ведь карантин сильно сказался на финансах семьи.

— Год карантина взял свое. Минимум на 150 тыс. грн мы в минусе каждый месяц, — разоткровенничалась Репяхова.

Концертный директор рассказала, что артист помогает своей предыдущей семье материально.

Из-за чувства вины и ответственности он выплачивает бывшей жене Ларисе Созаевой кредит за квартиру.

— Все, что касается кредита, то Виктор помогает. Он взял его 15 лет назад, значит погасить его должен тоже он. Насчет других вопросов, я считаю, что человек должен учиться жить самостоятельно и уметь за себя постоять. Виктор не вечен, — подчеркнула Репяхова.

Экс-супруга певца Созаева не стала молчать и ответила Екатерине на своей странице в Facebook на слова о кредите.

Лариса опубликовала интервью девушки к которому подкрепила стихотворение Юрия Маркавцева Собака лает-караван идет.

— Молодая и глупая. Сегодня он рядом, а завтра нет. Ребенком не удержишь, — пишут подписчики под публикацией экс-возлюбленной Павлика.

Также многих поразили слова Екатерины. Девушка заявила, что сможет жить без артиста.

— В моей жизни все обустроено так, что я смогу завтра жить без Виктора так же, как сегодня живу с ним, — сказала Репяхова.

Напомним, что после 25 лет совместной жизни с Ларисой Созаевой Виктор Павлик ушел к Екатерине Репяховой. Пара официально оформила свой брак 29 мая 2020 года. Однако из-за карантина перенесла торжественную часть на 2021 год.

Беременная жена Павлика поделилась фото с УЗИ

Украинский певец Виктор Павлик с женой Екатериной Репяховой ожидает рождения первенца.

Екатерина находится на пятом месяце беременности. О своем положении она узнала только на четвертой неделе.

Первые роды девушки запланированы на 13 июня 2021 года.

На своей странице в Instagram Репяхова показала, как младенец растет в утробе.

Фото: Катя Павлик