Одесский международный кинофестиваль в 2021 году пройдет оффлайн — даты

Одесский международный кинофестиваль в 2021 году пройдет в Одессе с 14 по 21 августа.

В прошлом году из-за пандемии кинофестиваль провели онлайн, но в 2021 году он состоится оффлайн в несколько измененном формате.

— Каждый Одесский международный кинофестиваль — по-своему особенный. В прошлом году из-за очевидных обстоятельства мы успешно экспериментировали с онлайн-форматом и уже тогда понимали, что в целом фестиваль нуждается в коренных изменениях. 12-й ОМКФ будет однозначно другим, но мы оставляем главное — лучшие фильмы Украины и мира и, конечно, нашу уникальную атмосферу, которую в этом году мы все вместе сможем снова почувствовать летом в Одессе, — сказала президент ОМКФ Виктория Тигипко.

Детали нынешней программы и старт приема заявок на участие фильмов в 12-м ОМКФ объявят позже.

В начале текущего года ОМКФ сменил руководящий состав. Исполнительным директором фестиваля стала Анна Мачух. Также ОМКФ планирует создать независимую отборочную комиссию, которую возглавит бывший программный директор и консультант фестиваля Алик Шпилюк.

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11-й Одесский международный кинофестиваль состоялся в онлайн-формате и прошел с 25 сентября по 3 октября 2020 года.

Книжный Арсенал в 2021 году

Также в офлайн-режиме в 2021 году состоится юбилейный Х Международный фестиваль Книжный Арсенал. Мероприятие продлится с 26 по 30 мая. Он состоится в гибридном формате через карантинные ограничения.

Организаторы книжного форума отметили, что понимают ценность живого контакта, поэтому решили не отказываться от ярмарочной и событийной части в Художественном арсенале.

Источник: ОМКФ