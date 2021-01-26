Украинская певица Слава Каминская поделилась архивным видео с реалити-шоу Остров искушений. Именно тогда звезда впервые появилась на телевидении вместе со своим парнем Андреем.
Остров искушений — это популярный в то время проект, в котором четыре пары отправлялись на Сейшельские острова для того, чтобы проверить свои отношения на прочность.
На момент съемок реалити-шоу Славе был 21 год и она встречалась со старшим на два года Андреем Скориным, который работал личным помощником президента автомобилестроительной компании. Пара рассказала, что они познакомились на первом курсе Киевского университета культуры и искусств.
Андрей отметил, что заметил Славу сразу, ведь она очень яркая девушка, на которую тяжело не обратить внимания. В то же время парень покорил певицу внешними данными.
На проекте у артистки был очень откровенный внешний вид. Она была одета в мини-юбку и майку с принтом. Образ Каминская довершила босоножками на платформе, ярким макияжем и аксессуарами.
— Мой первый шаг к популярности. Оля – это мой сценический псевдоним, – пошутила Слава Каминская.
Читатели Славы были поражены, когда увидели певицу в неожиданном для них образе. Большинство поклонников отметили, что сейчас она выглядит значительно лучше и пластические операции пошли ей на пользу. Также некоторые фанаты удивились тому, что настоящее имя артистки — Ольга Кузнецова.
В сториз Каминская поделилась архивным фото, на котором ее лицо еще без хирургических вмешательств.
Слава Каминская в образе невесты
Солистка группы НеАнгелы Слава Каминская опубликовала фото в образе невесты.
На фотографии звезда позирует в роскошном белом платье с длинным рукавом, блестящим шлейфом и откровенным декольте. Поклонники Славы сравнили ее со Снежной Королевой и забросали комплиментами.
Фото: Слава Каминская