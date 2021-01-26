PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Первый шаг к популярности: Каминская вспомнила свой дебют на ТВ

Украинская певица Слава Каминская поделилась архивным видео с реалити-шоу Остров искушений. Именно тогда звезда впервые появилась на телевидении вместе со своим парнем Андреем.

Слава Каминская

Остров искушений — это популярный в то время проект, в котором четыре пары отправлялись на Сейшельские острова для того, чтобы проверить свои отношения на прочность.

На момент съемок реалити-шоу Славе был 21 год и она встречалась со старшим на два года Андреем Скориным, который работал личным помощником президента автомобилестроительной компании. Пара рассказала, что они познакомились на первом курсе Киевского университета культуры и искусств.

Читайте
Бойфренд, дети и пластика: Слава Каминская рассказала о жизни после развода

Андрей отметил, что заметил Славу сразу, ведь она очень яркая девушка, на которую тяжело не обратить внимания. В то же время парень покорил певицу внешними данными.

На проекте у артистки был очень откровенный внешний вид. Она была одета в мини-юбку и майку с принтом. Образ Каминская довершила босоножками на платформе, ярким макияжем и аксессуарами.

— Мой первый шаг к популярности. Оля – это мой сценический псевдоним, – пошутила Слава Каминская.

Читатели Славы были поражены, когда увидели певицу в неожиданном для них образе. Большинство поклонников отметили, что сейчас она выглядит значительно лучше и пластические операции пошли ей на пользу. Также некоторые фанаты удивились тому, что настоящее имя артистки — Ольга Кузнецова.

В сториз Каминская поделилась архивным фото, на котором ее лицо еще без хирургических вмешательств.

Слава Каминская

Слава Каминская в образе невесты

Солистка группы НеАнгелы Слава Каминская опубликовала фото в образе невесты.

На фотографии звезда позирует в роскошном белом платье с длинным рукавом, блестящим шлейфом и откровенным декольте. Поклонники Славы сравнили ее со Снежной Королевой и забросали комплиментами.

Фото: Слава Каминская

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка