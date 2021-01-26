Украинская певица Слава Каминская поделилась архивным видео с реалити-шоу Остров искушений. Именно тогда звезда впервые появилась на телевидении вместе со своим парнем Андреем.

Остров искушений — это популярный в то время проект, в котором четыре пары отправлялись на Сейшельские острова для того, чтобы проверить свои отношения на прочность.

На момент съемок реалити-шоу Славе был 21 год и она встречалась со старшим на два года Андреем Скориным, который работал личным помощником президента автомобилестроительной компании. Пара рассказала, что они познакомились на первом курсе Киевского университета культуры и искусств.

Андрей отметил, что заметил Славу сразу, ведь она очень яркая девушка, на которую тяжело не обратить внимания. В то же время парень покорил певицу внешними данными.

На проекте у артистки был очень откровенный внешний вид. Она была одета в мини-юбку и майку с принтом. Образ Каминская довершила босоножками на платформе, ярким макияжем и аксессуарами.

— Мой первый шаг к популярности. Оля – это мой сценический псевдоним, – пошутила Слава Каминская.