Американское издание The New York Times снимает документальный фильм о жизни всемирно известной певицы Бритни Спирс.

Документальный фильм Framing Britney Spears выйдет уже 5 февраля 2021 года на видеостриминговой платформе Hulu. Это будет своего рода таймлайн карьеры Бритни.

Авторы документального фильма покажут самые яркие моменты из жизни певицы: первые успехи и поражения, обратную сторону популярности, разрыв отношений с двумя детьми и навязчивую опеку Джейми Спирса — отца Бритни.

Her phenomenal rise to superstardom. A disturbing and relentlessly documented fall. And now, an ensuing conservatorship battle. #NYTPresents: Framing Britney Spears. Premiering Feb. 5 on @FXNetworks and @Hulu. pic.twitter.com/ZbsUnyV89j

— FX Documentaries (@FXDocs) January 22, 2021