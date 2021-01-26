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Олександра Ватаманюк |

Слава в обмен на свободу: в США снимут документальный фильм о Бритни Спирс

Американское издание The New York Times снимает документальный фильм о жизни всемирно известной певицы Бритни Спирс.

Бритни Спирс

Документальный фильм Framing Britney Spears выйдет уже 5 февраля 2021 года на видеостриминговой платформе Hulu. Это будет своего рода таймлайн карьеры Бритни.

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Авторы документального фильма покажут самые яркие моменты из жизни певицы: первые успехи и поражения, обратную сторону популярности, разрыв отношений с двумя детьми и навязчивую опеку Джейми Спирса — отца Бритни.

Джейми уже 13 лет принимает все решения, касающиеся творческой и личной жизни своей 39-летней дочери. Певица неоднократно заявляла, что отец обманным путем стал ее опекуном в 2008 году. По словам Бритни, это не более чем финансовая афера: об этом она подробно рассказала в письме фотографу Эндрю Гэллери.

Вопрос об опекунстве над Бритни долгое время замалчивался. Впоследствии фанаты узнали о том, как на самом деле страдает их кумир, и запустили движение #FreeBritney.

Бритни Спирс проиграла дело об опеке в суде

Бритни Спирс пыталась через суд вернуть себе свободу. Американская поп-звезда проиграла дело касательно освобождения от опеки отца. Во время слушаний адвокат звезды отметил, что она боится отца, но и в дальнейшем будет бороться за свои права. Также он подчеркнул, что отец и дочь долгий период не контактировали и между ними нет нормальных отношений.

Звезда требует права распоряжаться собственной жизнью и финансами. Но на данном этапе ей в этом отказано: до 1 февраля 2021 года она будет находиться под опекой отца, а бывший управляющий по недвижимости Бритни и вовсе мрачно предполагает, что это может продлиться до конца ее жизни.

Фото: Бритни Спирс

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