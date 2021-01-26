На Евровидение 2021 Израиль будет представлять Эден Алене с песней Set Me Free. В этом году конкурс состоится в Нидерландах.

Песня Эден Алене Set Me Free (Освободи меня) рассказывает чувственную историю неопределенности и сомнений, которая завершается счастливым финалом.

Отбор представителя на Евровидение Израиль начался еще осенью: тогда организаторам пришлось выбирать из 200 композиций.

После рассмотрения список конкурсантов сократили до девяти. 20-летняя Эден Алене одержала уверенную победу по результатам голосования зрителей и поклонников.

Евровидение 2021 начнется 12 мая в Роттердаме. Участие в песенном конкурсе примет 41 страна. Финал запланирован на 22 мая.

Самое интересное о Эден Алене

Биография Эден Алене впечатляет: оба родителя певицы родом из Эфиопии, а сама певица удачно сочетает певческую карьеру и службу в израильской армии.

С раннего Эден Алене не профессионально занималась балетом, но со временем начала посещать уроки хора. По словам певицы, больше всего ее вдохновляет творчество Бейонсе и Криса Брауна.

Стоит отметить, что сейчас самым известным исполнителем с эфиопским корнями является The Weeknd (настоящее имя — Абель Тесфайе).