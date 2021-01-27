Музыкант и генеральный продюсер российского телеканала RTVi Сергей Шнуров пожаловался в полицию на угрозы продюсера Иосифа Пригожина. Об этом сообщил адвокат певца Алексей Добрынин.

Ранее певица Валерия обвинила лидера группы Ленинград в напрасной критике Пригожина. Музыкант написал в своем Instagram-аккаунте, что супругам нужна медицинская помощь, а сам Сергей занимается решением конкретных задач, и посоветовал всем заняться делом. Шнуров также заявил, что Пригожин «переобулся» и стал просить помощи для шоу-бизнеса.

— Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьезная, может быть даже медицинская. А людям нужна работа. За что я и выступаю, давно и последовательно. Я не болтаю чепуху на каждом углу и не пытаюсь дозвониться Панину и Куклачеву, а собираю профсоюз с конкретными целями и задачами. Чего и вам советую. Займитесь уже каким-нибудь делом, — написал Шнуров.

В декабре Пригожин, комментируя высказывания Шнурова о своей жене, певице Валерии, заявил, что в конфликте с рок-музыкантом готов дойти до рукоприкладства. В частности, он поведал о своем намерении “треснуть Шнурова по башке”.

— Поскольку мы находимся в публичном пространстве, прийти и в морду дать сложно, он тут же напишет заявление. Но, когда он задевает Валерию, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке. Лично, — негодовал Пригожин.

Адвокат Шнурова ответил на данную угрозу Иосифа очень устрашающе.

— В данном случае высказывания Иосифа Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК России, — угроза причинения тяжкого вреда здоровью (до пяти лет лишения свободы). А для того, чтобы задиристый господин Пригожин не перешел от угроз к действиям, пока идет доследственная проверка, мы подали в полицию еще одно заявление — профилактическое, — заявил адвокат Шнурова.

Иосиф Пригожин сказал, что никак не оповещён касательно того подал ли лидер группы Ленинград заявление в полицию.

— Откуда мне знать… Я первый раз слышу об этом заявлении, сотрудники полиции со мной не связывались. Он занимается самопиаром, — ответил Пригожин.

Конфликт Шнурова и Пригожина

В мае 2020 года среди деятелей русского шоу-бизнеса Сергея Шнурова и Иосифа Пригожина разгорелся конфликт. Поводом стали слова Иосифа о чудовищном положении артистов во время самоизоляции. В интервью продюсер заявил, что даже самые популярные артисты сейчас практически бедствуют, поскольку потеряли возможность зарабатывать.

В ответ на это Шнуров опубликовал на своей странице стихотворение, в котором предложил помочь Пригожину кто чем может на еду и прислать сосиски.

— Я понимаю, что ты закончил свою творческую карьеру, заработал приличное количество денег, молодец. Сейчас следует позаботиться о людях, которые еще не успели добраться до вершин музыкального Олимпа, — ответил Пригожин Шнурову.

Однако Шнуров отреагировал на слова Пригожина тем, что начал вести свою колонку на портале Комсомольской правды, где ставит под сомнение популярность известных российских звезд.

Фото: Сергей Шнуров