Искусственное оплодотворение Пэрис Хилтон, прощание Памелы Андерсон в социальных сетях и развод трансгендерного мужчины Эллиота Пейджа. Факты ICTV подготовили для вас подборку последних новостей звезд американского шоу-бизнеса.

Американская актриса и певица Пэрис Хилтон призналась, что начала делать процедуру искусственного оплодотворения. Этой новостью 39-летняя звезда поделилась в подкасте The Trend Reporter.

— Мы делаем ЭКО, потому что так я смогу выбрать близнецов — мальчика и девочку, если захочу, — поделилась артистка.

Певица рассказала, что ей уже извлекли зрелые яйцеклетки.

— Это было тяжело, но я знала, что оно того стоит. Мне извлекали зрелые яйцеклетки несколько раз, — сказала Пэрис.

Известно, что бойфренд певицы — 39-летний бизнесмен Картер Реум. Актриса называет его парнем своей мечты и абсолютно уверена, что он тот, кто ей нужен. Пара вместе уже больше года.

— Я действительно очень взволнована тем, чтобы перейти к следующему шагу в своей жизни. Я верю, что семья и дети — это смысл нашего бытия. Раньше я не чувствовала, что кто-то заслуживает от меня такой любви, но теперь я нашла своего человека, — призналась звезда.

Американская актриса и секс-символ 90-х Памела Андресон заявила, что уходит из социальных сетей.

53-летняя артистка написала в Instagram свою последнюю публикацию, в которой заявила, что ей никогда не был интересен виртуальный мир.

— Это будет моя последняя публикация в Instagram, Twitter и Facebook. Я нашла свое место в жизни. Сейчас я вдохновляюсь чтением и времяпровождением на природе. Я свободна. Будем надеяться, что и вы найдете в себе силы и вдохновение следовать своей цели. Постарайтесь не поддаваться соблазну тратить время впустую. Не позвольте взять ваш мозг под контроль, — подписала публикацию Памела.

Стоит отметить, что Андерсон была активным пользователем соцсетей и с удовольствием делилась фотографиями со своей миллионной аудиторией.

Поклонники звезды заявили, что будут скучать.

Голливудский актер Эллиот Пейдж, ранее известный как актриса Эллен Пейдж, разводится со своей женой Эммой Портнер. Экс-возлюбленные прожили в браке три года.

По данным издания The Hollywood Reporter, пара рассталась еще летом.

— После нашего расставания летом мы приняли трудное решение развестись. Не смотря ни на что, мы уважаем друг друга и остаемся близкими друзьями, — говорится в официальном заявлении пары.

Напомним, что в декабре 2020 года Эллен Пейдж объявила себя трансгендерным мужчиной — Эллиотом Пейджем. Супруга поддержала мужа и заявила, что гордится им. За четыре года до этого звезда сериала Академия Амбрелла призналась, что она лесбиянка.

Документальный фильм про Бритни Спирс

Американское издание The New York Times снимает документальный фильм о Бритни Спирс и жизни всемирно известной певицы.

Кинолента Framing Britney Spears выйдет уже 5 февраля 2021 года на видеостриминговой платформе Hulu. Авторы фильма покажут самые яркие моменты из жизни певицы: успехи и поражения, обратную сторону популярности, разрыв отношений с двумя детьми и навязчивую опеку Джейми Спирса — отца Бритни.

Фото: Paris Hilton, Pamela Anderson, Elliot Page