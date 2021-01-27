Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде рассказала о экс-возлюбленном Никите Ломакине, личной жизни сейчас, и о том, с каким человеком не стала бы встречаться.

Мишель Андраде одна из тех публичных личностей, которые тщательно скрывают свою личную жизнь.

В интервью Потапу и Позитиву Мишель рассказала о своих продолжительных отношениях с певцом Никитой Ломакиным. Пара познакомилась в 2013 году на Х-факторе.

— Все началось с Х-фактора, мне тогда было 17 лет, а ему 16. Мы были молоды и юны, но благодаря этим отношениям я узнала очень много нового, — призналась Мишель.

Отношения пары продлились пять лет. Девушка призналась, что после расставания они еще долго поддерживали дружеские отношения.

Певица намекнула, что сейчас у нее есть любимый человек, но раскрывать имени парня не стала.

— Это классно, когда творческий человек влюблен, он ощущает себя по-другому. Мой парень знает больше, чем подружки и мама. В первую очередь он мой друг, — призналась Мишель.

Артистка подчеркнула, что встречаться с человеком, который не имеет отношения к музыке ей было бы сложно.

— Мужчина, который не работает в сфере шоу-бизнеса, не сможет понять, почему я могу задержаться на работе. Я не хочу тратить свою энергию и время на то, чтобы объяснять все нюансы, — поделилась певица.

Также девушка сказала, что не оценивает человека по внешности, главное — комфорт рядом с ним.

В 13 лет Мишель переехала из Боливии в Украину. В 2013 году будущая звезда приняла участие в Х-факторе, после чего к ней пришла слава. Спустя три года певица присоединилась к команде Потапа, который по сей день является ее продюсером.

Мишель Андраде и Позитив отправятся в Боливию

Мишель Андраде и Алексей Завгородний (Позитив) станут ведущими первого юбилейного выпуска Орла и Решки. Популярное тревел-шоу празднует 10 лет.

В новом сезоне ожидается 10 выпусков со звездными ведущими, которые в каждом эпизоде будут меняться.

Мишель и Позитив отправятся в Боливию, на родину к певице, которая впервые за три года увидится со своим отцом.

Фото: Michelle Andradе