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Валентина Чорна |

Модельный дебют — 16-летняя дочь Хайди Клум стала лицом модного журнала

16-летняя Лени, дочь известной топ-модели Хайди Клум, снялась в первой сольной фотосессии и дебютировала в качестве модели на подиуме.

Лени Клум

Лени Клум приняла участие в съемке для журнала Hunger. Девушка позировала знаменитому фотографу Джону Ранкину, а стилистами выступили Роб Зангарди и Мариэл Ханн — дуэт, который отвечает за наряды Дженнифер Лопес.

Юная модель поделилась черно-белыми фотографиями на своей странице в Instagram.

Поклонники отметили, что Лени унаследовала мамину привлекательность и умение держаться перед камерой. Девушке прочат большое будущее в фэшн-бизнесе.

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Также Лени Клум приняла участие в презентации в рамках Недели моды в Берлине.

Дочь Хайди стала моделью на показе Der Berliner Salon — специальном мероприятии, которое объединяет немецких дизайнеров. Лени представила наряды от 35 модельеров, которые стали участниками выставки в этом году.

Хайди Клум полностью разделась

47-летняя модель и телеведущая Хайди Клум поделилась с подписчиками достаточно откровенным фото.

Она позирует полностью обнаженной, прикрывшись лишь прозрачной занавеской. Снимок был сделан на балконе. Позади нее виднеются пальмы и море.

Фото: Лени Клум

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