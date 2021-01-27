Интервью с новыми солистками группы ВИА Гра

Известный композитор и продюсер Константин Меладзе в конце 2020 года представил обновленный состав группы ВИА Гра. Новыми солистками стали Ксения Попова, София Тарасова и Ульяна Синецькая.

В одном из первых интервью певицы рассказали об уникальности нового состава ВИА Гры, карьерных планах и популярности.

Из-за пандемии коронавируса прошлый год выдался непростым для большинства артистов, но девушки смогли найти и положительные стороны карантина.

— Благодаря карантину у нас с девочками есть время получше узнать друг друга, подготовиться, отрепетировать. Скажу по секрету: в ближайшее время мы планируем релиз. Скоро поклонники увидят наш новый состав в новом образе, — призналась Ульяна Синецькая.

В прошлом году группе исполнилось 20 лет, но солистки уверены, что именно их состав уникален.

— Все девушки в ВИА Гре были очень красивые, но наша отличительная черта — синергия. Мы понимаем друг друга, мыслим в одном направлении. И все мы профессиональные вокалистки. У каждой из нас хороший вокал и необычная внешность, — уверяет Ульяна Синецькая.

— Мы отличаемся от остальных составов именно тем, что мы все трое — профессиональные музыканты, — говорит Ксения Попова.

28 января состоится релиз новой версии хита Антигейша. Учасницы группы рассказали, почему именно эту песню они решили перепеть.

— Мы с девочками заметили, что эту песню — одну из самых известных у группы ВИА Гра — очень сложно найти. Ее нет нигде. Ни на каких платформах. Для Константина это стало сюрпризом. И мы решили дать ей вторую жизнь! Тем более что она и нам, и поклонникам очень нравится. Мы ее перезаписали — с нашими голосами песня стала еще более интересной и красивой, а обложки мы сделали в азиатском стиле, — рассказывает София Тарасова.

Также певицы признались, что перед съемками они всегда придерживаются диеты для того, чтобы хорошо выглядеть в кадре.

— Мы делимся друг с другом различными секретами похудения, занимаемся в зале — не менее три-четыре раза в неделю. Как по мне, правильное здоровое питание — это залог отличной внешности, — поделилась София Тарасова.

Интервью обновленной ВИА Гры

В интервью Фактам ICTV участницы группы ВИА Гра рассказали про работу в условиях пандемии, новые концерты, реакцию окружения и планы на будущее.

Также певицы поделились, как отреагировали их знакомые на новость о том, что теперь они — новый состав группы ВИА Гра.

Источник: PEOPLETALK