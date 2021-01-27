PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Олександра Ватаманюк |

Сюрприз: Halsey беременна первенцем

Американская певица Halsey объявила о своей беременности. Певица ждет своего первенца.

Холзи

Радостную новость она рассказала в своем Instagram.

Исполнительница подписала серию фотографий, на которых она позирует с животиком, словом Сюрприз.

Артистка отметила на снимке своего бойфренда сценариста Алева Айдына. Он также поделился этой новостью в своем Instagram. Новый избранник Halsey не публичный человек, он работает в кинематографе в качестве продюсера и сценариста. 

Читайте
Обнаженная Эмили Ратаковски сообщила о своей беременности

Halsey, настоящее имя которой Эшли Николетт Франжипан, ранее встречалась с рэпером G-Eazy. В течении отношений G-Easy неоднократно изменял певице, уже через год пара объявила о разрыве.

Выкидыши Halsey

Это будет первый ребенок Halsey  после трех выкидышей на протяжении многих лет. Певица страдает от эндометриоза — гинекологическое заболевание, которое может развивать бесплодие.

Один из выкидышей в Halsey произошел во время концерта.

Фото: Halsey

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка