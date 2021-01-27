Американская певица Halsey объявила о своей беременности. Певица ждет своего первенца.

Радостную новость она рассказала в своем Instagram.

Исполнительница подписала серию фотографий, на которых она позирует с животиком, словом Сюрприз.

Артистка отметила на снимке своего бойфренда сценариста Алева Айдына. Он также поделился этой новостью в своем Instagram. Новый избранник Halsey не публичный человек, он работает в кинематографе в качестве продюсера и сценариста.

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Halsey, настоящее имя которой Эшли Николетт Франжипан, ранее встречалась с рэпером G-Eazy. В течении отношений G-Easy неоднократно изменял певице, уже через год пара объявила о разрыве.

Выкидыши Halsey

Это будет первый ребенок Halsey после трех выкидышей на протяжении многих лет. Певица страдает от эндометриоза — гинекологическое заболевание, которое может развивать бесплодие.

Один из выкидышей в Halsey произошел во время концерта.

Фото: Halsey