Американская певица Halsey объявила о своей беременности. Певица ждет своего первенца.
Радостную новость она рассказала в своем Instagram.
Исполнительница подписала серию фотографий, на которых она позирует с животиком, словом Сюрприз.
Артистка отметила на снимке своего бойфренда сценариста Алева Айдына. Он также поделился этой новостью в своем Instagram. Новый избранник Halsey не публичный человек, он работает в кинематографе в качестве продюсера и сценариста.
Halsey, настоящее имя которой Эшли Николетт Франжипан, ранее встречалась с рэпером G-Eazy. В течении отношений G-Easy неоднократно изменял певице, уже через год пара объявила о разрыве.
Выкидыши Halsey
Это будет первый ребенок Halsey после трех выкидышей на протяжении многих лет. Певица страдает от эндометриоза — гинекологическое заболевание, которое может развивать бесплодие.
Один из выкидышей в Halsey произошел во время концерта.
Фото: Halsey