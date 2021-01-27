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Валентина Чорна |

Огонь перегорел: Анастасия Волочкова рассталась со своим бойфрендом

Российская балерина Анастасия Волочкова в День своего рождения приняла решение разорвать отношения с бойфрендом.

Анастасія Волочкова

Волочкова встречалась со своим избранником два года, но никогда не показывала его публике. На личной странице в Instagram звезда опубликовала два поста, в которых подробно описала, что она сейчас чувствует.

— Мы долгое время жили вместе. Множество прекрасных моментов, событий и отдыхов нас объединяло. Я ни одного плохого слова о нем не позволю себе сказать, как и ни об одном из тех мужчин, с которыми меня связывала судьба. Но мне, как и многим другим, свойственно разочаровываться в людях, в их отношениях и поступках, — написала балерина.

Звезда отметила, что сердце подсказало ей, что нужно что-то менять в жизни. И, разочаровавшись, Волочкова решила не врать самой себе и завершить эти отношения.

— Искренность — очень редкое качество в наши дни, и я не жалею, что во мне нет меркантильности и лукавства. Я поступила честно и открыто. Настоящие женщины, умеющие любить, меня поймут.

Я щедро делилась с вами эмоциями любви, которые меня переполняли. Но этот огонь перегорел. В то же время, это был опыт. И я решила начать новый этап своей жизни, — призналась Анастасия Волочкова.

Неожиданный образ Анастасии Волочковой

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с  подписчиками фото в неожиданном образе.

В кадре балерина в наряде с глубоким декольте сидит на заднем сиденье авто. Но больше всего поклонников поразило то, что Анастасия надела на голову авоську.

Фото: Анастасия Волочкова

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