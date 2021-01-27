Легендарная украинская певица София Ротару большую часть времени в период пандемии коронавируса проводит в своем загородном доме под Киевом. В СМИ показали, как выглядит особняк звезды.
Жилище народной артистки расположено в селе Пятихатка неподалеку от Козина.
Дом артистки находится на границе двух сел в сосновой роще.
Элитный особняк площадью 1 412 кв. м. Ротару приобрела 15 лет назад.
На участке вокруг дома виднеются хвойные деревья — огромные сосны, голубые ели, туи и другие декоративные растения.
Коттедж певицы имеет угловатую форму и состоит из нескольких уровней. На кадрах можно увидеть, что из каминной трубы идет дым, а на территории припаркован белый Range Rover артистки.
На своей странице в Instagram певица делилась неприметными фотографиями особняка, акцентируя внимание на цветах, которые растут у нее на территории
По соседству с домом Ротару возведены другие элитные поместья, а рядом идет строительство дворца.
Отметим, что на новогодние праздники артистка выступила только дважды — в Москве на Песне года и на 95 квартале в Киеве.
Внучка Ротару показала жениха-миллионера
19-летняя внучка Софии Ротару София Евдокименко поделилась редкими снимками с возлюбленным в своем Instagram.
Избранником девушки стал 31-летний миллионер Денис Жаданов — бизнесмен и вице-президент IT-компании Readdle.
Стоит отметить, что звездная бабушка считает внучку слишком юной для замужества.
Фото: София Ротару