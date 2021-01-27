Легендарная украинская певица София Ротару большую часть времени в период пандемии коронавируса проводит в своем загородном доме под Киевом. В СМИ показали, как выглядит особняк звезды.

Жилище народной артистки расположено в селе Пятихатка неподалеку от Козина.

Дом артистки находится на границе двух сел в сосновой роще.

Элитный особняк площадью 1 412 кв. м. Ротару приобрела 15 лет назад.

На участке вокруг дома виднеются хвойные деревья — огромные сосны, голубые ели, туи и другие декоративные растения.

Коттедж певицы имеет угловатую форму и состоит из нескольких уровней. На кадрах можно увидеть, что из каминной трубы идет дым, а на территории припаркован белый Range Rover артистки.

На своей странице в Instagram певица делилась неприметными фотографиями особняка, акцентируя внимание на цветах, которые растут у нее на территории

По соседству с домом Ротару возведены другие элитные поместья, а рядом идет строительство дворца.

Отметим, что на новогодние праздники артистка выступила только дважды — в Москве на Песне года и на 95 квартале в Киеве.

Внучка Ротару показала жениха-миллионера

19-летняя внучка Софии Ротару София Евдокименко поделилась редкими снимками с возлюбленным в своем Instagram.

Избранником девушки стал 31-летний миллионер Денис Жаданов — бизнесмен и вице-президент IT-компании Readdle.

Стоит отметить, что звездная бабушка считает внучку слишком юной для замужества.

Фото: София Ротару