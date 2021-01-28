Украинская певица Настя Каменских сняла клип на песню Почуття, премьеру которого ждал ее покойный отец.

Этой информацией звезда поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав кадр из видеоролика.

Известно, что клип на песню Почуття должен был выйти ко Дню святого Валентина. В связи со сложившимися обстоятельствами — смертью отца певицы, о которой девушка сообщила 25 января, премьера состоится раньше — 29 января.

— Песня Почуття нравилась папе, он любил ее слушать и очень ждал премьеру. Ему импонировало то, что в песне рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей, которые отдают свою дочь замуж, — рассказала Настя.

В клипе снялась мама Каменских, поэтому отец звезды особенно ждал его выхода.

Артистка призналась, что хотела отменить премьеру, но потом поняла, что выпуск этой песни — лучший способ выразить свою любовь и благодарность папе.

— Родители с детства учили меня, что любовь — это главное чувство на земле. Их трепетные и полные любви отношения длиною в жизнь — лучшее этому подтверждение, — поделилась Каменских со своими подписчиками.

Подготовка к съемке клипа началась еще в сентябре.

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Артистка хотела, чтобы это видео стало подарком для всех влюбленных. Для самой же девушки песня является одой любви.

— Я надеюсь, что она вдохновит каждого ценить счастливые моменты с любимыми. Не упускайте время, когда можете сказать люблю и спасибо тем, кто вам дорог, — подытожила Настя.

Умер отец Насти Каменских

25 января на своей странице в Instagram Настя Каменских сообщила, что у нее умер отец.

Певица опубликовала их совместное видео из празднования Нового года 2021. Алексей Жмур скончался на 81-м году жизни.

Фото: Nastia Kamenskykh