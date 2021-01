Американская звезда Крис Дженнер получит два новых обвинения от своего бывшего телохранителя Марка МакВильямса. Мужчина обвиняет участницу реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians в расовой дискриминации и сексуальных домогательствах.

Суд против звезды состоялся в среду 27 января. По данным иностранных СМИ сообщается, что ни Крис, ни МакВильямс на слушании не присутствовали.

Адвокат телохранителя заявила судье по телефону, что планирует подать измененную жалобу, которая будет содержать два новых обвинения, после чего суд перенесли на 23 марта.

Крис Дженнер категорически отрицает все обвинения в свою сторону, пытаясь защитить свое имя и репутацию от ложных показаний.

— Обвинения против Дженнер ошибочны и направлены на то, чтобы заставить ее замолчать посредством урегулирования спора. Но этого не будет. Мы будем добиваться оправдания в суде и продемонстрируем ложность показаний, — заявил адвокат звезды.

Марк МакВильям работал на звездную семью в 2017-2018 годах. Его уволили в связи с тем, что он не справлялся со своими обязанностями и даже спал на работе.

Читайте Новое шоу о семействе Кардашьян выйдет в 2021 году

В прошлом году 44-летний охранник решил подать в суд на Крис Дженнер. Заявив, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны звезды.

Крис Дженнер и Кори Гэмбл

Известно, что 65-летняя Крис Дженнер с 2016 года встречается с 40-летним пиар-менеджером Кори Гэмблом.

Звезда не стесняется делиться подробностями их сексуальной жизни. Крис призналась, что всегда готова к интимной близости со своим бойфрендом и у нее никогда не болит голова.

Фото: Kris Jenner